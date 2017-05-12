Следователи Петербурга проверят пластического хирурга после жалоб семи пациенток
Санкт-Петербург, 12 мая. СК РФ проводит доследственную проверку после выхода в эфир популярного ток-шоу, семь участниц которого предъявили претензии петербургскому пластическому хирургу.
Семь девушек пожаловались на результаты неудачных пластических операций. У одной из них возникли проблемы с носом, у другой — с грудью. Все девушки утверждали, что хирург не пытался исправить допущенные ошибки. Более того, одна пациентка даже обвинила его в угрозах и предъявила запись телефонных разговоров.
«В ходе проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям хирурга, а также будут изучены сведения, изложенные другими пострадавшими», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение ГСУ СК РФ по Северной столице.