Следователи Петербурга проверят пластического хирурга после жалоб семи пациенток

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Санкт-Петербург, 12 мая. СК РФ проводит доследственную проверку после выхода в эфир популярного ток-шоу, семь участниц которого предъявили претензии петербургскому пластическому хирургу.

Семь девушек пожаловались на результаты неудачных пластических операций. У одной из них возникли проблемы с носом, у другой — с грудью. Все девушки утверждали, что хирург не пытался исправить допущенные ошибки. Более того, одна пациентка даже обвинила его в угрозах и предъявила запись телефонных разговоров.