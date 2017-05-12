Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Следователи Петербурга проверят пластического хирурга после жалоб семи пациенток

Следователи Петербурга проверят пластического хирурга после жалоб семи пациенток

12:31  12 Мая 2017
123

Следователи Петербурга взялись за пластического хирурга после жалоб семи пациенток

Санкт-Петербург, 12 мая. СК РФ проводит доследственную проверку после выхода в эфир популярного ток-шоу, семь участниц которого предъявили претензии петербургскому пластическому хирургу.

Семь девушек пожаловались на результаты неудачных пластических операций. У одной из них возникли проблемы с носом, у другой — с грудью. Все девушки утверждали, что хирург не пытался исправить допущенные ошибки. Более того, одна пациентка даже обвинила его в угрозах и предъявила запись телефонных разговоров.

«В ходе проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям хирурга, а также будут изучены сведения, изложенные другими пострадавшими», — приводит «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» сообщение ГСУ СК РФ по Северной столице.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть