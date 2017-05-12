Авторынок России удерживает пятую строчку в рейтинге Европы

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Москва, 12 мая. Автомобильный рынок России сохранил за собой пятое место в европейском рейтинге по итогам апреля этого года, сообщили представители аналитического агентства «Автостат».

«Автостат» проанализировало показатели национальных ассоциаций производителей и составило рейтинг авторынков Европы. Лидером стала Германия: в апреле там было реализовано 290 тысяч автомобилей.

Второе место досталось французам за реализацию 171 тысячи машин. В Италии за прошедший месяц были проданы 160 тысяч машин, что стало третьим по счету показателем продаж. Также Россию опередила Великобритания — 152 тысячи проданных автомобилей.

В апреле в России были проданы 119 тысяч машин. Этот показатель определил пятую строчку отечественного авторынка в европейском рейтинге. Из пятерки лучших Россия выпадала только в январе, после чего закрепилась на пятой позиции.

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