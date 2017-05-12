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Общество
СК просит арестовать уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

СК просит арестовать уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

12:09  12 Мая 2017
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СК просит арестовать уроженца Средней Азии, связанного со смертником Джалиловым

Москва, 12 мая. В Басманном суде столицы в пятницу будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры Мухамадюсупу Эрматову, связанному с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, который устроил террористический акт в петербургском метрополитене.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эрматова Мухамадюсупа Баходировича», — рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, после доставки Эрматова в суд и явки всех участников процесса начнется судебное заседание.

Напомним, ранее Следственный комитет России предъявил обвинения еще трем лицам, причастным к теракту в петербургском метро. 10 мая ФСБ объявила в розыск близкого друга смертника Акбара Джалилова — 24-летнего Фарруха Таджибаева.

#суд #теракт #петербург #метро
Тимур Румянцев
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