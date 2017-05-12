Эхо путча: в Стамбуле задержаны шесть десятков подозреваемых в связях с Гюленом

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Стамбул, 12 мая. Операцию по задержанию несколько десятков человек, которых подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом и организацией ФЕТО, провела турецкая полиция. По разным данным, задержано от 53 до 57 действующих и бывших сотрудников фондовой биржи Стамбула. В целом же выдано 102 ордера. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Некоторые из подозреваемых находятся за пределами страны, поэтому их поимка может осложниться. Облавы по городу же еще идут, уточняют журналисты. Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла летом прошлого года. Анкара назвала Гюлена, который уже давно живет в США, виновником путча.