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Весь мир
Мальчика-«зомби», прожившего всю жизнь взаперти, освободили в Израиле

Мальчика-«зомби», прожившего всю жизнь взаперти, освободили в Израиле

11:55  12 Мая 2017
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Мальчик из пузыря: в Израиле родители продержали сына взаперти 14 лет

Иерусалим, 12 мая. Израильская полиция освободила 14-летнего ребенка, которого родители с самого рождения держала взаперти. Из плена мальчика спасли в городе Хадер.

О чудовищном обращении с ребенком в полицию сообщили соседи семьи. Ранее они неоднократно жаловались чиновникам на зловоение из квартиры. Один из местных жителей обратился к правоохранителям, когда своими глазами увидел маленького узника. По словам мужчины, он выглядел «как зомби из фильма ужасов», пишет Ридус.

Освобожденный подросток рассказал, что один или два раза в месяц его отец и мать выводили его во двор. Обычно прогулки проходили в ночное время. Иногда они держали сына в клетке на балконе, пишут местные СМИ. Сами родители заточение сына объяснили опасениями за его здоровье. Сейчас они арестованы.

По данным местных СМИ, родителям мальчика около 60 лет, в Израиль они переехали из России в 2009 году. Когда у них родился сын, они не сообщили о нем властям города и не отправили мальчика учиться в школу.
 

Ярослава Замысловатова
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