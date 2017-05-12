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Политика
Предсказавший победу Трампа на выборах историк оценил его шансы на импичмент

Предсказавший победу Трампа на выборах историк оценил его шансы на импичмент

12:26  12 Мая 2017
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Предсказавший победу Трампа на выборах историк оценил его шансы на импичмент

Москва, 12 мая. Американский историк Алан Лихтман, предсказавший победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, написал книгу, в которой оценивает шансы американского президента на импичмент, а также дает рекомендации по исправлению ситуации. 

Лихтман подчеркнул, что не предлагает импичмент из-за политики Трампа, его неординарных решений или его стиля, не подсказывает, как его добиться и т.д., а просто анализирует ситуацию и старается дать советы по ее исправлению. 

Историк уточнил, что речь идет о некоторых действиях, «которые могут угрожать безопасности страны и идут вразрез с конституцией». Кроме того, за время своего президентства Трамп успел поссориться с множеством советников, министров, бизнесменов и парламентариев, поставив своеобразный антирекорд среди всех своих предшественников. 

Цель написания книги, отметил Лихтман, — указать, в том числе и Трампу, на имеющиеся ошибки, которые могут привести к преждевременной отставке, и подсказать способы их устранения. Лихтман отмечает, что Трамп еще «не научился» быть политиком. 

«Он до сих пор старается совместить бизнес-интересы с политикой, а предпочтение всё же стоит отдавать — политике. Дональд Трамп так и останется бизнесменом до мозга костей, но это нужно использовать в позитивных целях», — отметил американский историк в беседе с газетой «Известия»

#трамп
Владимир Багров
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