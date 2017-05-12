Новости США: Белый дом «в ярости» из-за публикации фото Трампа и Лаврова, Флинну грозит тюрьма

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США, 12 мая. Президент Дональд Трамп мог уволить директора ФБР Джеймса Коми из-за отказа чиновника «быть лояльным к новому лидеру», бывшего советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Флинна могут посадить в тюрьму, чиновники из администрации президента США и американские журналисты в ярости из-за публикации российским СМИ фотографий со встречи Дональда Трампа и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Интриги вокруг увольнения Коми

Спустя семь дней после принятия президентом Дональдом Трампом присяги состоялся приватный ужин нового президента и директора ФБР Джеймса Коми, сообщает The New York Times. По словам двух людей, которые слышали рассказы Коми об этом ужине, Трамп спросил бывшего директора ФБР о его лояльности к новому главе Белого дома. Коми ответил, что он не может обещать быть лояльным, но заявил, что всегда будет честен с новым президентом.

Тем временем, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что президент Дональд Трамп не прилагал никаких усилий, чтобы помешать расследованию возможных связей между его кампанией и Россией, сообщает телеканал CNN. Отвечая на заявление Маккейба, конгрессмен-демократ из Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что, по его мнению и мнению еще некоторых демократов, увольнение Джеймса Коми было напрямую нацелено на то, чтобы помешать расследованию вмешательства России в выборы США.

Флинн и расследование российского вмешательства в выборы

Отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн, выбранный президентом Трампом на пост советника по национальной безопасности, а затем снятый с этой должности, может сесть в тюрьму, если он не предоставит необходимые документы, сообщает Breitbart. Флинн получил повестку в суд, основанную на его отказе в предоставлении документов, якобы раскрывающих его связи с российским дипломатом. Отмечается, что данная информация имеет отношение к расследованию о вмешательстве России в выборы президента США.

Корректировка визовой политики

Изменения в визовой программе, рассматриваемой администрацией Трампа, могут нанести ущерб проекту недвижимости, частично принадлежащему семье зятя президента и по совместительству советника Белого дома Джареда Кушнера, сообщает The Washington Post. В центре продолжающегося спора находится компания семьи Кушнер, использующая федеральную визовую программу для привлечения 150 миллионов долларов от китайских инвесторов для двух роскошных башен в Нью-Джерси. Согласно программе, состоятельные иностранцы могут получить ускоренную визу, если они инвестируют не менее 500 тысяч долларов в проект. Эксперты считают, что изменения, которые рассматривает администрация президента, затрудняли бы привлечение иностранных денег для проектов в относительно благополучных районах, например, в Джерси-Сити.

Борьба с преступностью

Департамент иммиграции и таможенного контроля США заявил, что его следственные подразделения наряду с другими правоохранительными органами арестовали 1378 человек по всей территории США за последние несколько недель, сообщает The Washington Post. Аресты были частью шестинедельной программы, возглавляемой подразделением департамента иммиграции и таможенного контроля США по расследованию внутренней безопасности, которое сосредоточено на борьбе с бандами и другой преступной деятельностью на территории Америки и за рубежом. Это стало крупнейшей операцией по борьбе с группировками в истории ведомства.

Погоня со стрельбой

Трое полицейских были ранены в ходе автомобильной погони в деревне Моровиль, которая находится в 80 милях к северо-западу от города Батон-Руж в штате Луизиана. Представитель пресс-службы шерифа округа Авоиллес рассказал, что полицейские получили легкие ранения и были доставлены в больницу — их жизни ничто не угрожает. Преступник был арестован.

JUST IN: Suspect accused of shooting LSP trooper, 2 police officers in Avoyelles Parish today is now in custody.https://t.co/7Y2w6SFERv pic.twitter.com/OUaETYdHYL — WAFB (@WAFB) May 12, 2017

Twitter против Коми

Дональд Трамп нашел старый твит актрисы и телеведущей Рози О’Доннелл, в котором она призывает уволить директора ФБР Джеймса Коми, и согласился с ее утверждением в своем Twitter. Этот шаг вызвал волну сдержанного согласия и шутки о том, в чем пользователи соцсети согласны с Рози.

We finally agree on something Rosie. https://t.co/BSP5F3PgbZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Ярость Белого дома и встреча Трампа с Лавровым

Официальные представители Белого Дома говорят, что они «в ярости» после того, как российское государственное информационное агентство опубликовало фотографии встречи президента Трампа с российскими официальными лицами — министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком, — встречи, на которую американские журналисты допущены не были, сообщает корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста.