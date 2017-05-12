Возле здания ООН в Риме взорвалась посылка

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Рим, 12 мая. Стали известны подробности взрыва, прогремевшего в центре Рима. По информации местных СМИ, ЧП случилось вблизи офисного здания ООН и почтового отделения на улице Авентино.

Как сообщает итальянский телеканал Rai24, взорвалась посылка с бомбой, которую перевозили в автомобиле почтовой службы. Сам автомобиль получил повреждения. При этом данный о пострадавших не приводится.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту произошедшего.

UPDATE: Police suspect the cause of explosion was a parcel or letter bomb, area cordoned off. — News_Executive (@News_Executive) May 12, 2017

Напомним, накануне два человека пострадали во время взрыва гранаты около кафе в Махачкале.