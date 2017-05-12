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Происшествия
Возле здания ООН в Риме взорвалась посылка

Возле здания ООН в Риме взорвалась посылка

11:48  12 Мая 2017
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Возле здания ООН в Риме взорвалась посылка

Рим, 12 мая. Стали известны подробности взрыва, прогремевшего в центре Рима. По информации местных СМИ, ЧП случилось вблизи офисного здания ООН и почтового отделения на улице Авентино.

Как сообщает итальянский телеканал Rai24, взорвалась посылка с бомбой, которую перевозили в автомобиле почтовой службы. Сам автомобиль получил повреждения. При этом данный о пострадавших не приводится.

В настоящее время полиция проводит расследование по факту произошедшего.

Напомним, накануне два человека пострадали во время взрыва гранаты около кафе в Махачкале.

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#взрыв #рим
Тимур Румянцев
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