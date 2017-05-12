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Общество
Боярский попал в черный список сайта «Миротворец»

Боярский попал в черный список сайта «Миротворец»

12:20  12 Мая 2017
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Боярский попал в черный список сайта «Миротворец»

Киев, 12 мая. Российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визита в Крым.

Сообщается, что актер, известный по роли Д'Артаньяна в экранизации знаменитого произведения Александра Дюма, якобы незаконно пересек государственный границы Украины.

В разное время в базу данных «Миротворца» попадали российская конкурсанта «Евровидения» в 2017 году Юлия Самойлова, певица Диана Гурцкая, известный путешественник Федор Конюхов, рэпер Баста, Михаил Шуфутинский, Юрий Лоза, Стас Пьеха.

Боярский попал в черный список сайта «Миротворец»

Ранее на сайте также были опубликованы скандальные списки журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. Указывались их контактные данные, после чего в адрес многих представителей СМИ начали поступать разные угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эту публикацию «тревожным сигналом, который поставил под угрозы безопасность журналистов».

#боярский #миротворец
Алексей Громов
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