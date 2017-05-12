Боярский попал в черный список сайта «Миротворец»

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Киев, 12 мая. Российский актер и музыкант Михаил Боярский попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за визита в Крым.

Сообщается, что актер, известный по роли Д'Артаньяна в экранизации знаменитого произведения Александра Дюма, якобы незаконно пересек государственный границы Украины.

В разное время в базу данных «Миротворца» попадали российская конкурсанта «Евровидения» в 2017 году Юлия Самойлова, певица Диана Гурцкая, известный путешественник Федор Конюхов, рэпер Баста, Михаил Шуфутинский, Юрий Лоза, Стас Пьеха.

Ранее на сайте также были опубликованы скандальные списки журналистов, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР. Указывались их контактные данные, после чего в адрес многих представителей СМИ начали поступать разные угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эту публикацию «тревожным сигналом, который поставил под угрозы безопасность журналистов».