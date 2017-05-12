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Политика
КНДР пообещала беспощадно уничтожать организаторов покушения на Ким Чен Ына

КНДР пообещала беспощадно уничтожать организаторов покушения на Ким Чен Ына

12:21  12 Мая 2017
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Организаторам покушения на Ким Чен Ына пригрозили беспощадным уничтожением

Москва, 12 мая. КНДР приготовила самое суровое наказание для организаторов попытки покушения на власти страны. Об этом заявил посол Северной Кореи в России Ким Хен Чжун.

По его словам, все организаторы попытки нападения на власти Северной Кореи будут «беспощадно уничтожены».

Ранее в министерстве госбезопасности КНДР обвинили США и Южную Корею в попытке совершения теракта, жертвой которого должен был стать лидер КНДР Ким Чен Ын. Преступная группировка якобы планировала расправиться с главой государства с помощью секретной «биохимической субстанции».

Алексей Громов
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