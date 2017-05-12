В Совфеде поставили Порошенко диагноз после «развода с Российской империей»

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Москва, 12 мая. Надежды украинского президента Петра Порошенко на то, что жители Донбасса и Крыма потянутся на Украину из-за безвизового режима с Евросоюзом, являются явными признаками отсутствия у него совести и здравого смысла. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook, порекомендовав Порошенко «не судить по себе».

«Безвизовый режим с Евросоюзом, видимо, окончательно выбил остатки совести и здравого смысла из Петра Порошенко», — пишет он.

Напомним, Порошенко, комментируя введение безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза назвал этот факт «окончательным разводом с Российской империей». При этом, следуя его логике, жители Донбасса и Крыма сочтут такие привилегии весьма заманчивыми и потянутся в Киев за украинскими паспортами.