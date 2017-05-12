Крейсер «Маршал Устинов» с крылатыми ракетами вышел в Баренцево море

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Москва, 12 мая. Ракетный крейсер проекта 1164 «Маршал Устинов» вышел в акваторию Баренцево моря для учений по противолодочной и противовоздушной обороне.

По словам начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серги, в море экипаж судна выполнит общекорабельные учения по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке, ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также отработает слаженность боевых расчетов. «Маршал Устинов» вернется в Североморск сразу же после учений.

В апреле этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что «Маршал Устинов» вошел в состав сил постоянной готовности после ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что крылаты ракеты «Калибр» будут установлены на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота «Адмирал Кузнецов». Они придут на смену комплексу «Гранит».