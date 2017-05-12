Конкурс стран, а не песен: Иосиф Пригожин об успехе ученика Димы Билана на «Евровидении»

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Бывший ученик Димы Билана, болгарский певец Кристиан Костов сорвал вчера овации на втором полуфинале «Евровидения». Костов — самый молодой участник конкурса в этом году. Он выступил в полуфинале с песней Beautiful Mess. Gосле итальянца Франческо Габбани и португальца Сальвадора Собрала, Костов считается одним из главных фаворитов конкурса. Кто из них победит в финале «Евровидения-2017», мы узнаем 13 мая.

Пока же напомним, что Костов родился в Москве. Кроме болгарского, у него также есть российское гражданство. Первые шаги в своей музыкальной карьере молодой человек начал делать после участия в российском шоу «Голос. Дети» в 2014 году. В нем, под руководством победителя «Евровидения-2008» Димы Билана, артист дошел до финала, но, к сожалению, не смог стать победителем.

Вчера Костов стал фигурантом громкого скандала. Стало известно, что в июне 2014 года он посетил Крымский полуостров и выступил там с концертом в детском лагере «Артек». Украина по-прежнему считает Крым своим. Потому, по версии Киева, Крым нельзя посещать без разрешения украинских властей.

Некоторое время назад певицу Юлию Самойлову, которая собиралась представлять на «Евровидении-2017» Россию, не допустили на конкурс именно потому, что в свое время она выступала в Крыму. После того как о «крымском визите» Костова стало известно общественности, многие стали задаваться вопросом, так почему же его до сих пор не сняли с «Евровидения» и не выдворили за пределы Украины?

Украинские власти, СБУ и таможенная служба выдвинули какие-то оправдания. Костов — несовершеннолетний, он посетил Крым до вступления в силу запрета на въезд туда без разрешения киевских властей и т.д. В любом случае, мало кто поверил этим объяснениям.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, к примеру, считает, что украинские организаторы конкурса просто побоялись поднять руку на представителя Евросоюза. «Они на «Евровидении» забыли свое предназначение», — отметил он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Евровидение» уже давно не музыкальный, а политический конкурс, считает продюсер. Вчерашняя история с Костовым и его выход в финал наглядно это демонстрируют.

«Как они могли пустить его, после того, как он побывал в Крыму? Потому, что он представляет страну-члена Евросоюза. Конечно, он может сказать: «Я не знал». Они могут сказать: «Мы не знали». Но все это будет профанация, чистое очковтирательство. От позора они должны сгореть. Ни один из украинских организаторов «Евровидения» не подал в отставку за ту вакханалию, которую они устроили. Они лишь пытаются оправдаться», — продолжает Иосиф Пригожин.

В любом случае, с каждым годом «Евровидение» становится все менее значимым событием, считает продюсер. Сейчас оно держится на плаву в основном только лишь благодаря вниманию телевизионных каналов, желающих продавать на конкурсе свою рекламу. Кто вышел в финал «Евровидения-2017» или кто победит на этом фоне уже не так важно. Люди стремительно теряют интерес к данному мероприятию.

«Евровидение» сейчас как мавзолей Ленина. Люди смотрят его, как они ходят смотреть на труп. Это просто какая-то глупость. Ни одной яркой личности на нынешнем «Евровидении». В свое время Россия посылала на этот конкурс тяжелую артиллерию: людей, которые были у нас мегазвездами. Чего стоит только такая примадонна как Пугачева, которая выступала на «Евровидении» в 1997 году. «Евровидение» сейчас уже чисто телевизионный проект и никакого отношения к музыке не имеет. Что там есть музыкального? Вспомните хотя бы одну песню за последние 20 лет, которая тронула бы вашу душу, или хотя бы один музыкальный трек, который бы вас зацепил и играл бы в вашем плеере. Я не вспомню, как и 90 процентов россиян», — приводит свою точку зрения Иосиф Пригожин.

Если 60 лет назад, когда «Евровидение» только начиналось, возможно, оно и было настоящим музыкальным конкурсом. Теперь это уже не так. «Евровидение» уже давно стало чисто политическим мероприятием, резюмирует Пригожин.

«У меня в плеере нет ни одного артиста из конкурса «Евровидение», и таких, как я, наберется много. Значит, это уже не песенный конкурс. Страны собираются там на этакий европейский междусобойчик, чтобы проголосовать друг за друга. Нет никакой объективности. Сейчас уже невозможно понять, что «Евровидение» — это конкурс песен, оно выглядит как конкурс стран», — подводит итог музыкальный продюсер.