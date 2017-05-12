Пальмира: «Хезболла» и «5-й Легион» атакуют ИГ на северо-востоке Хомса

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Пальмира, 12 мая. Бойцы ливанского движения «Хезболла» опубликовали кадры наступления на позиции «Исламского государства»*.

Элитной бригаде «5-й Легион» и отрядам «Хезболлы» удалось освободить от террористов несколько вершин около горного массива Аль-Шумрия. Агентство Al-Masdar отмечает, что при поддержке ВКС РФ правительственным войскам удалось пробить линию фронта террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Бои ведутся с применением крупнокалиберных пулеметов, танков и ПТРК. Сирийские войска намерены расколоть анклав джихадистов и продолжить наступление в направлении Ракки и провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.