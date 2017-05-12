Климкин может постоять: Россия и США договорятся, забыв о «хакерах» и Украине

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Американский президент Дональд Трамп предположил, что Россия смеется про себя, наблюдая за тем, как из-за попыток Демократической партии США оправдать свое поражение на выборах Соединенные Штаты «раздирают себя на части».

Свое мнение хозяин Белого дома высказал в твиттере. Это заявление американского президента произошло на фоне скандала в американских СМИ, который связан с публикацией фотографий с недавней встречи Трампа и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Русский хакер, вездесущий и неуловимый

Скандал, связанный с обвинениями со стороны американских демократов в том, что Кремль с помощью компьютерных взломов повлиял на итоги президентских выборов в США, уже стал «политической мыльной оперой» в высшем истеблишменте Штатов. Болезненный проигрыш Хиллари Клинтон и неожиданное избрание Трампа вызвало колоссальные сдвиги в составе и поведении американской элиты. Можно констатировать, что американские власть имущие сами попались в ловушку ими же созданного образа «непобедимой Хиллари», которая-де просто не могла проиграть выскочке Трампу.

Однако, как показывает практика президентских выборов в США, их результаты определяются не только сговором элит или массированной рекламой кандидата в СМИ, но и электоральными предпочтениями простых избирателей, о которых демократы предпочли позабыть. Признать этот факт для многих приверженцев «Леди Вау» было крайне неприятно — и поэтому в ситуации фрустрации руководство Демократической партии зацепилось за спасительную соломинку «русских хакеров», чье влияние, якобы, радикально изменило исход «предрешенных» выборов.

Конечно, такого рода психологическую девиацию можно было бы списать на «родовую травму» демократов, но сегодня новый президент США категорически прав — через полгода детального расследования и сбора доказательств, которые так и не выявили никакого влияния России на выборы в США, продолжать раскручивать окончательно протухшую тему «русских хакеров», как минимум, неумно.

Раскол в элитах

Прошедшие с момента президентских выборов шесть месяцев слишком дорого обошлись и Трампу, и в целом Соединенным Штатам как стране. Одним из наглядных примеров такого рода ступора стало недавнее увольнение директора ФБР Джеймса Коми, который оказался «без вины виноватым».

С одной стороны, Коми до последнего вел расследование об утечках конфиденциальных документов из предвыборного штаба Клинтон и офиса Демпартии. Но, с другой стороны, его совместный с ЦРУ и АНБ доклад оказался выполнен на каком-то «студенческом» уровне, где глубокомысленные утверждения о страшных «русских хакерах» перемежались ссылками на утечки Wikileaks и публичные репортажи канала RT.

В итоге экс-директор ФБР оказался меж двух огней — его расследование по вопросу «русских хакеров», инициированное в последние недели перед ноябрьскими президентскими выборами, больно ударило по политике и персоналиям новой администрации Трампа. И одновременно сам Коми так и не стал «своим» для демократов, поскольку его расследование доказало всю вздорность обвинений демократов.

Впрочем, результат был немного предсказуем — в силу отсутствия каких-либо реальных хакеров, которые целенаправленно влияли на результаты выборов в США и были бы, к тому же, связаны с Кремлем. Как показали итоги расследования, все «доказательства», собранные триумвиратом американских спецслужб АНБ–ЦРУ–ФБР, оказались не более чем реинкарнацией «охоты на ведьм» 1950-х годов.

При этом сам Коми сыграл роль другого Джеймса — министра обороны Форрестола, который в 1949 году выбросился из окна с безумным возгласом «Русские идут!», узрев в припадке паранойи советских солдат во дворе своего дома.

Однако, какой бы трагикомичной ни была политическая карьера Коми, она наглядно показывает частичный паралич властных структур США. Аналогичные по сути скандалы, связанные с поисками «русских шпионов» и агентов влияния, на протяжении последнего полугода последовательно сотрясали генеральную прокуратуру США, военное ведомство, ЦРУ и Госдепартамент. В силу чего политика США нынешнего периода и в самом деле выглядит «походкой пьяного матроса», что, конечно, не может не пугать.

Переговоры на высоком уровне

Если убрать со стола мифическую тему «русских хакеров», которая скорее вредит самим США, то одним из основных вопросов для Вашингтона и ключевым вопросом для Москвы станет момент нормализации российско-американских отношений. Именно этот основополагающий вопрос обсуждался на недавней встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США, которая прошла 10 мая 2017 года в Белом доме.

Конечно, в американские СМИ, которые настроены весьма антитрамповски, эта встреча попала опять-таки через скандал: многие ведущие американские масс-медиа не получили аккредитацию на встречу, в результате чего едва ли не первыми фотоматериалы со встречи опубликовали МИД РФ и ТАСС. Это и послужило поводом для очередного медийного скандала, в котором Трампа уже совершенно ожидаемо обвинили в «работе на Россию» и в полной подчиненности американской политике интересам Кремля.

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Реальность итогов встречи далека от возгласа «Русские идут!», который раз за разом звучит из дырявых рупоров CNN, FoxNews или Washington Post. Текущее состояние российско-американских отношений весьма далеко от идеала — тем паче не приходится говорить о каком-либо «подчинении» политики США российским интересам.

Максимум, о чем можно говорить, это о наличии «окна возможностей» для нормализации отношений и решении как минимум двух застарелых конфликтов, унаследованных Трампом от администрации Барака Обамы, — гражданских войн в Сирии и на Украине, где сталкиваются интересы США и России.

Судя по всему, именно это обсуждалось на недавней встрече Трампа и Лаврова. В тот же день президент США встретился и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, которому, судя по всему, в Белом доме был выдан очередной приказ соблюдать план мирного урегулирования. Об этом Трамп написал в своем твитерe — давайте, мол, займемся мирным планом.

Учитывая, что встреча Климкина с Трампом продлилась всего около десяти минут и скорее походила на выдачу прямых инструкций (на официальном фото Климкин стоит рядом с сидящим Трампом), можно сказать, что все предпосылки для реального мирного урегулирования на Украине теперь в наличии.

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С другой стороны, Лавров после встречи с Трампом признал, что «за один присест» всех проблем, накопившихся между странами, решить не удастся. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив, — заявил глава российского МИД. — И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы».



Судя по всему, момент истины в российско-американских отношениях возникнет во время предстоящей встречи президентов США и России, которая должна состояться в июле, на будущем саммите G20. Хочется верить, что паранойя в среде американского истеблишмента, громкие отставки и истерические вопли «Русские идут!» не помешают сложному и многогранному процессу нормализации двусторонних отношений.