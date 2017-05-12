Петербургский закс определился с датой рассмотрения вопроса о референдуме по Исаакию

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Санкт-Петербург, 12 мая. Рассмотрение вопроса о референдуме по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ состоится в Заксобрании Петербурга 17 мая. За включение данного вопроса в повестку проголосовало большинство членов комитета по законодательству.

Как сообщил глава комитета Денис Четырбок ТАСС, парламентарии имеют право внести вопрос в повестку 17 мая.

Ранее эту дату назвал также депутат Максим Резник.

Напомним, в начале января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Это решение вызвало широкий общественный резонанс; некоторые представители местных властей и горожане выступили против передачи собора.