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Мощный взрыв прогремел в центре Рима

Мощный взрыв прогремел в центре Рима

11:25  12 Мая 2017
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Мощный взрыв прогремел в центре Рима

Рим, 12 мая. В центральной части Рима прогремел мощный взрыв. Как информируют местные СМИ, ЧП случилось утром в пятницу вблизи почтового отделения на улице Авентино.

Так, новостной телеканал RaiNews24 сообщает, что в настоящее время на месте случившегося работают сотрудники полиции и пожарные. В результате взрыва получил повреждения один автомобиль. Информации о раненых и жертвах не сообщается. Детали происшествия выясняются. Полиция не исключает, что было использовано самодельное взрывное устройство.

#взрыв #италия #рим
Тимур Румянцев
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