Севший на мель французский катер сорвал международные учения с «Мистралем»

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Париж, 12 мая. Международные учения с «Мистралем» в Тихом океане отложили из-за французского катера, получившего повреждение после аварии. Как передает Reuters, в учениях принимают участие Франция, Япония, Великобритания и США.

По словам главы ВМС США в регионе Джеффа Граймза, десантный катер, размещавшийся в корабле «Мистраль», сел на мель и повредил один из винтов. В этом время участники учений отрабатывали высадку десанта на американский остров Гуам, передает Утро.ru.

В Reuters считают главной целью этих учений демонстрацию мощи Китаю, чье влияние в регионе растет за счет увеличения числа авианосцев.