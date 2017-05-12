Эрдоган просит США пересмотреть вопрос о поставках оружия сирийским курдам

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Стамбул, 12 мая. Решение США вооружать курдские отряды самообороны (СНС) идет вразрез с союзническими отношениями Белого дома и Анкары, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



По словам Эрдогана, Анкара не считает использование одних террористов в борьбе с другими «идеальным вариантом» и выступает против оказания помощи курдам, сообщает Reuters. «Мы совершенно не хотим, чтобы велась такая работа, поскольку использование одной террористической организации против другой не является идеальным вариантом. И это мы, кто оказывает наибольшее противодействие ИГ* (запрещена в РФ) в регионе. Террористические угрозы поступают не в адрес США или России, а в наш адрес», — сказал он.

Вооружение и оказание другого содействия курдам, по его словам, «не соотносится со стратегическими отношениями между союзниками». Он подчеркнул, что уже указывал на это и США, и России.

«Считаю, что для США и РФ не к лицу иметь отношения с СНС», — подчеркнул президент Турции, выразив надежду, что эти вопросы он сможет урегулировать на переговорах с Дональдом Трампом во время своей поездки в Штаты 16–17 мая. Во время встречи он также собирается поднять вопрос об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщало ранее «Утро.ру», накануне глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что оружие, которое поставлялось YPG для борьбы с ИГ, неоднократно потом обнаруживалось у Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. Каждая единица оружия, предоставленная СНС, — это угроза для нас, заявил Чавошоглу.

* Организация запрещена на территории РФ.