Сирия: под авиаударами ВВС США с начала мая погибли 59 мирных жителей

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Дамаск, 12 мая. Правозащитные организации сообщают о новых жертвах американских авианалетов в Сирии.

По данным правозащитников международная коалиция во главе с США нанесла удар в провинции Дейр эз-Зор, в результате погибли семь мирных жителей, из которых четверо были детьми. Отмечается, что многие получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, число жертв будет расти.

С начала месяца, подчеркивают активисты, американские летчики убили 59 гражданских лиц, включая 19 детей в возрасте до 18 лет и девять женщин старше 18 лет. Ранее сообщалось, что Пентагон признал факт нанесения авиаудара по мечети в провинции Ракка. В результате налета погибли 14 мирных жителей.