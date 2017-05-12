Сирия: курды уничтожили крупный лагерь ИГ под Раккой

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Дамаск, 12 мая. Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» уничтожили крупный лагерь террористической организации «Исламское государство» под сирийской Раккой, сообщили источники в Сирии.

Курды освободили от запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) два населенных пункта, расположенный севернее города Ракка. По данным агентства «Фират», «Силам демократической Сирии» удалось ликвидировать крупный тренировочный лагерь террористов, который находился в Хирбет-Хане.

Ранее правозащитные организации сообщили о новых жертвах американских авианалетов в Сирии. Из-за ударов ВВС США с начала мая погибли 59 мирных жителей Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.