Ребенка в Магадане довели до крайнего истощения в приемной семье

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Магадан, 12 мая. Следственные органы Магадана проводят проверку по факту доведения до истощения в приемной семье малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В рамках процессуальной проверки следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче ребенка в приемную семью.

Причиной проверки послужили опубликованные ранее в Сети материалы о том, что в апреле в Московский эндокринологический научный центр поступил житель Магадана с признаками крайнего истощения. Ребенок, 2005 года рождения, был из приемной семьи.

Отмечается, что служебное расследование также проводят местные власти совместно с областным детским омбудсменом.