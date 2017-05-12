Независимый Донбасс: Донецк с размахом отметил День ДНР

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Этот день — 11 мая — для жителей Донецка особенный, как и три года назад, когда они избрали свою судьбу. Дончане отметили День Донецкой народной республики большим концертом в РСК «Олимпийский», передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Стадион вмещает 25 тысяч человек, однако людей было гораздо больше. Те, кому негде было сидеть, стояли. Людям, которым не хватило и «стоячих» мест, слушали концерт за пределами стадиона на улице. Все они, от мала до велика, одинаково подпевали артистам, танцевали и иногда всхлипывали от осознания гордости за свою маленькую, молодую республику, которая, несмотря на все невзгоды, крепко стоит на ногах.

Песням заслуженного артиста РФ Джанго с его крепким мужским вокалом и композицией о том, что никто сдаваться не собирается, особенно рады были военнослужащие. И они, вопреки военной выдержке, в какой-то момент поддались эмоциям. На стадионе была та самая атмосфера, когда зритель чувствует энергию, исходящую от артистов. Не наигранную, а искреннюю. А они, в свою очередь, ощущали отдачу, и это был колоссальный поток.

«Друзья, за три года мы совершили невозможное — мы построили государство. Я хочу, чтобы каждый сам себя спросил: прошло три года, и что еще мы можем сделать? А я хочу следующее: победить. Мы это обязаны сделать! Мы тот народ, для которого свобода — не пустой звук. За это мы отдавали жизни, мы три года воевали и строили, теряли своих близких и друзей. Мы помним их всех. Друзья, я сегодня поздравляю вас с нашим общим днем рождения. Да здравствует Донбасс! Да здравствует Донецкая народная республика!» — обратился к жителям республики Глава ДНР Александр Захарченко.

Стоит отметить, что на стадион, несмотря на довольно позднее как для республики с военным положением время — семь часов вечера, — приехали и гости из других городов. В перекличке активно участвовали жители Макеевки, Харцызска, Дебальцево и других районов республики — был даже кое-кто из южной части.

«Я хочу поздравить вас с этим маленьким юбилеем и передать вам огромный привет из России. Все артисты, понимающие происходящее в Донбассе, просили вам поклониться. И так хочется, чтобы сегодня, в XXI веке перестали звучать пушки. Чтобы дети росли в мире… И я уверен, что вы все сделаете для того, чтобы так и случилось. Счастья вам, здоровья и всего самого наилучшего», — поздравил граждан ДНР российский рок-музыкант Александр Маршал.

Со сцены звучали не только современные рок-хиты музыкантов, но песни о Великой Отечественной войне. Так, например, все дружно подпевали старой доброй «На безымянной высоте» или «Темной ночи». Надо сказать, в исполнении Марка Бернеса она звучит более приближенно к эпохе Второй Мировой войны, но в исполнении Маршала она приобрела другое звучание, соизмеримое, что ли, с войной в Донбассе.

Кроме песенных и танцевальных номеров администрация города порадовала и удивила его жителей бесчисленным обилием художественных постановок, в которых участвовали велосипедисты, циркачи на ходулях, дети и студенты всех возрастов. Меры по соблюдению комендантского часа в республике были смягчены, так что жители могли сделать то, о чем, пожалуй, в последнее время можно только мечтать из-за усиленных мер безопасности — прогуляться по ночному городу. Конечно, это прекрасно — любоваться ночным Донецком, однако при этом не стоит забывать о продолжающихся военных действиях в городе и соблюдению элементарных мер безопасности.