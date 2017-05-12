Путин первым проедет по трассе «Таврида» и по Крымскому мосту — Аксенов
Симферополь, 12 мая. Первым, кто проедет по новой федеральной трассе «Таврида», которая строится в Крыму, станет президент России Владимир Путин. Надежду на это высказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
В пятницу Аксенов официально дал старт строительству федеральной четырех полосной трассы, которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.
Глава Крыма пообещать постараться пригласить президента Путина на открытие дороги. По расчетам Аксенова, трасса должна открыться одновременно с Крымским мостом.
«Надеемся, что первым (кто проедет по трассе. — Прим. ФАН) будет наш лидер, наш президент», — отметил Аксенов.
Трасса «Таврида», протяженность которой составит 260 километров, соединит Керчь (где будет построен мост через Керченский пролив) с Симферополем и Севастополем.