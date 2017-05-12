Колесо фортуны: в Австралии безработный выиграл 50 млн долларов

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Сидней, 12 мая. Судьба жителя австралийского города перевернулась в один миг, когда он узнал о баснословном выигрыше в 50 млн долларов. Такую сумму он получил в результате участия в лотерее. До этого момента его жизнь складывалась не слишком удачно, вот уже много месяцев, как он находится в поисках работы.

«Жизнь меняется! Я даже не знаю, сколько нулей в 50 миллионах», — поделился эмоциями с журналистами потрясенный австралиец.

Новоиспеченный миллионер рассказал, что деньги собирается потратить не только на себя. В его планы входит помощь родственникам и благотворительным фондам.

По сообщению Дни.ру, это не самый большой джекпот, который был разыгран в Австралии. В прошлом году супружеская пара получила в лотерею 70 млн долларов.