Турчинов запугивает Литву и Польшу «российско-белорусским вторжением»

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Киев, 12 мая. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пребывает в уверенности, что Россия отрабатывает нападение на Польшу и Литву.

По мнению Турчинова, о намерении РФ начать военную операцию против Польши и Литвы якобы свидетельствуют российско-белорусские учения «Запад-2017».

«В замысле учений также предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши», — заявил секретарь СНБО порталу «Лига.net».

Добавим, ранее Турчинов и вовсе заявлял, что Россия готовит полномасштабную войну, и дислоцированные вблизи границы российские подразделения за два-три часа вторгнутся на Украину. Никакими доказательствами его речи не подкреплялись.