Соколов назвал предельную стоимость крымского участка трассы «Таврида»
Белогорск (Республика Крым), 12 мая. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов рассказал, сколько будет составлять предельная стоимость крымского участка трассы «Таврида», которая свяжет Севастополь, Симферополь, Керчь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.
«Предельная стоимость этого объекта по решению правительства определена в пределах чуть менее 140 млрд рублей», — сказал министр на церемонии открытия закладного камня, символизирующего начало строительства федеральной трассы.
По словам Соколова, речь идет в ценах 2016 года, поскольку решения принимались в прошлом году, передает ТАСС,
Отметим, что первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируют завершить в конце следующего года. Второй этап (четыре полосы) закончат в конце 2020 года.