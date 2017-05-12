Соколов назвал предельную стоимость крымского участка трассы «Таврида»

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Белогорск (Республика Крым), 12 мая. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов рассказал, сколько будет составлять предельная стоимость крымского участка трассы «Таврида», которая свяжет Севастополь, Симферополь, Керчь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России.

«Предельная стоимость этого объекта по решению правительства определена в пределах чуть менее 140 млрд рублей», — сказал министр на церемонии открытия закладного камня, символизирующего начало строительства федеральной трассы.

По словам Соколова, речь идет в ценах 2016 года, поскольку решения принимались в прошлом году, передает ТАСС,

Отметим, что первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируют завершить в конце следующего года. Второй этап (четыре полосы) закончат в конце 2020 года.