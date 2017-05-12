Голодные медведи терроризируют нефтяников ХМАО

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Ханты-Мансийск, 12 мая. Нефтяники ХМАО и Нижневартовского района оказались в медвежьей осаде. Они буквально завалили жалобами департамент природных ресурсов.

Выяснилось, что вышедшим из зимней спячки медведям просто нечего есть. Жир они смогут нагулять только к июлю, резюмировал источник в департаменте природных ресурсов ХМАО. Именно по этой причине медвежьи стаи окружили нефтяные точки.

Хищников в первую очередь привлекает мусор, который оставляют нефтяники. Сейчас напуганные люди собирают установки для сжигания мусора на опорных базах. Руководство нефтяников прислало буровые автомобили, которые помогут справиться с медведями в случае нападения оголодавших хищников, передает Ura.Ru.