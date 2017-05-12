Сирия получила от российских военных четыре тонны гуманитарной помощи

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Москва, 12 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон за сутки провел в Сирии семь гуманитарных акций.

Сотрудники российского центра сообщают, что шесть акций было проведено в сирийском Алеппо, местное население получило полторы тонны продуктов питания. Также гумпомощь была доставлена в провинцию Даръа, где военнослужащие раздали две с половиной тонны продуктовых наборов.

В Даръа по линии ООН был проведен один гумконвой. Отмечается, что гуманитарную помощь 1 279 человек, всего же в Сирии министерством обороны России было проведено 1,2 тысячи гуманитарных акций.