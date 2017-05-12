Ученые: Нервная анорексия является генетическим заболеванием

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Чапел-Хилл, 12 мая. Международная группа ученых из США, Великобритании и Германии обнаружила возможную причину развития анорексии. Исследование было опубликовано на сайте Университета Северной Каролины.

По словам соавтора исследования Синтии Були, экспертам удалось обнаружить геномный локус для нервной анорексии на двенадцатой хромосоме. Этот участок связан с диабетом первого типа и аутоиммунными нарушениями.

Исследователи выяснили, что расстройство приема пищи оказалось связано с нейротизмом и шизофренией генетически. Это лишь подтверждает идею о том, что анорексия — психическое заболевание.

Кроме того, ученым удалось обнаружить генетические связи с анорексии с метаболизмом. В ходе исследования были использованы данные о 3495 пациентах, страдающих нервной анорексией.

В будущем специалисты планируют продолжить исследование в еще большой выборке. Новый подход к изучению анорексии позволит более эффективно бороться со страшной болезнью, уверены ученые.