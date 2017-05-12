СМИ узнали о возможном закрытии государственного поисковика «Спутник»

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Москва, 12 мая. Проект поисковой системы «Спутник», который «Ростелеком» запустил весной 2014 года, может быть закрыт.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании, поисковик «Спутник» так и не стал популярным. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет и 1% поискового рынка рунета.

Ожидается, что судьбу проекта решат до 1 июня. По мнению экспертов, полностью закрыть сервис оператор может не решиться. Один из вариантов — переориентировать «Спутник» на задачи, связанные с расчетом больших данных.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 году составила 136,6 млн рублей, убыток — 150,5 млн рублей. Первоначальные инвестиции в проект составили 20 млн рублей, общие вложения «Ростелеком» не раскрывает.