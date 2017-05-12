Смольный отказывается отвечать за газон «Санкт-Петербург арены»

В закладки

Скопировать



Санкт-Петербург, 12 мая. Чиновники Комитета по строительству Петербурга возлагают вину за плохой газон на новом стадионе «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове на футбольный клуб «Зенит». Дело в том, что поле нового стадиона уже перешло в управление футбольного клуба. Последние месяцы именно их агрономы работали с газоном, а сам Смольный занимался исключительно сооружениями на арене.

Ранее сообщалось, что к работам на поле «Санкт-Петербург арены» приступили к работе те же специалисты, которые выращивали траву на «Петровском» (газон старого стадиона считался лучшим в стране, - прим. ФАН). Однако агрономы неоднократно говорили, что приняли поле в ужасном состоянии, а трава на нем растет очень плохо. По мнению специалистов, ей не хватает естественных освещения и вентиляции из-за закрытости стадиона. Дело обстояло настолько плохо, что перед матчами ФК «Зенит» наиболее «тяжелые» участки возле угловых флажков приходилось прошивать искусственной травой.

Сегодня к работе приступает комиссия, которая проведет полное обследование газона и решит, можно ли исправить существующее положение, либо придется выращивать новую траву.