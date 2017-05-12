Беременной певице из Македонии сделали предложение в прямом эфире «Евровидения»

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Киев, 12 мая. Участнице «Евровидения» из Македонии сделали предложение руки и сердца прямо в прямом эфире второго полуфинала конкурса в Киеве. Стать его женой Яне Бурческе предложил молодой человек по имени Александр.

Сюрприз девушке парень преподнес накануне во время подсчета голосов по итогам шоу. Ведущие подошли к столу, который занимали представители Македонии на «Евровидении», микрофон взял в руки молодой человек, представившийся Александром. Он достал кольцо, встал на одно колено и попросил Яну выйти за него замуж. Певица не стала брать время на долгие раздумья и согласилась.

По словам организаторов «Евровидения», это первое предложение руки и сердца, которое сделали конкурсантам на мероприятии.

