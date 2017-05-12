Собянин внес изменения в правила голосования по вопросу о сносе домов

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление об учете мнения жителей Москвы по проекту реновации жилья.

Согласно постановлению, мнение горожан, чья квартира не приватизирована, а действует договор социального найма, будет учитываться на собрании собственников жилья. Так, многоквартирный дом будет включен в программу реновации при условии, если большая часть жильцов — не менее две трети голосов — примет соответствующее решение.

По мнению Собянина, в ближайшие пять лет может образоваться примерно 2,5 тысячи аварийных домов, если не решать проблему устаревшего жилья, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин пообещал москвичам, участвующим в программе реновации жилья, дополнительные гарантии по равнозначности и равноценности квартир, в которые они будут переселены.

5 мая стало известно, что московские здания эпохи конструктивизма не будут сносить в рамках программы реновации. Речь идет о порядка 300 зданиях, расположенных в 40 рабочих поселках.