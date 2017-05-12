«Тосно» может пополниться двумя игроками «Локомотива»

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Тосно, 12 мая. По информации Федерального агентства новостей, новичок премьер-лиги «Тосно» может усилить свой состав двумя игроками московского «Локомотива». По словам источника, речь идет о защитнике Ренате Янбаеве и полузащитнике Дмитрии Тарасове.

У обоих футболистов летом истекают контракты, и руководство «железнодорожников» не планирует продлевать соглашения с игроками. Отмечается, что «Тосно» имеет ограниченный бюджет на следующий сезон, а потому вынужден будет укреплять состав в основном за счет свободных агентов.