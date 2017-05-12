ИГИЛ атакует «Ан-Нусру» на юге Дамаска за предательство

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Дамаск, 12 мая. Боевики «Исламского государства»* напали на коллег из «Ан-Нусры» за сделку с сирийскими военными.

Военные источники сообщают, что командованию правительственных войск удалось достичь соглашения с боевиками об эвакуации части группировок из лагеря Ярмук в провинцию Идлиб. «Джебхат ан-Нусра» согласилась с этими условиями, за что заслужила неодобрение со стороны боевиков «Исламского государства» (террористические группировки запрещены в России).

Порядка тысячи боевиков и членов их семей были вывезены из лагеря на автобусах в сторону Идлиба. Игиловцы атаковали бывших союзников зажигательными снарядами, несколько улиц охватил пожар, «Ан-Нусра» ответила артиллерийским огнем. Отмечается, что потери несут обе стороны. К конфликту подключились еще несколько группировок.

* Организация запрещена на территории РФ.