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Происшествия
Птица застряла в двигателе самолета перед вылетом из Екатеринбурга в Анталью

Птица застряла в двигателе самолета перед вылетом из Екатеринбурга в Анталью

10:46  12 Мая 2017
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кольцово

Екатеринбург, 12 мая. Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга в турецкую Анталью из-за попавшей в двигатель птицы. Вылет воздушного судна отложили до 13.00.

Как сообщил источник «URA.RU», Airbus A321 должен был покинуть аэропорт «Кольцово» в 4.00, однако рейс задержали из-за непредвиденной ситуации. В пресс-службе авиакомпании пока не прокомментировали этот инцидент.

Добавим, ранее в Санкт-Петербурге задержали вылет самолета в Анталью более чем на 10 часов. Туристов предупредили о задержке рейса за сутки, сообщили в авиакомпании «Вим-Авиа».

Алексей Громов
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