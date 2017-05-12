Птица застряла в двигателе самолета перед вылетом из Екатеринбурга в Анталью

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Екатеринбург, 12 мая. Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга в турецкую Анталью из-за попавшей в двигатель птицы. Вылет воздушного судна отложили до 13.00.

Как сообщил источник «URA.RU», Airbus A321 должен был покинуть аэропорт «Кольцово» в 4.00, однако рейс задержали из-за непредвиденной ситуации. В пресс-службе авиакомпании пока не прокомментировали этот инцидент.

Добавим, ранее в Санкт-Петербурге задержали вылет самолета в Анталью более чем на 10 часов. Туристов предупредили о задержке рейса за сутки, сообщили в авиакомпании «Вим-Авиа».