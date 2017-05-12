Жертва «автохама» на BMW рассказала подробности очной ставки в Москве

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Москва, 12 мая. Мужчина, который ударил и оскорбил женщину с детьми, когда та пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу, сам является отцом, его ребенок в этот момент находился в машине. Жертва «автохама» на своей странице в Facebook рассказала о прошедшей накануне очной ставке. По ее словам, водитель не извинился перед ней и лишь частично подтвердил ее показания. Он утверждает, что не бил женщину и не угрожал ей убийством, как рассказывает она, а бранные слова, которыми он осыпал ее, помнит смутно.

Инцидент произошел 5 мая в центре столицы. Жительница Москвы переходила дорогу по «зебре». Агрессивный водитель иномарки, припарковав машину, выскочил из нее и бросился с кулаками на женщину. Это подтверждают камеры видеонаблюдения, установленные поблизости. Уголовное дело возбуждено по статье о нанесении побоев.