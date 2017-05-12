Строительство трассы «Таврида» официально стартовало в Крыму
Симферополь, 12 мая. В Белогорском районе республики Крым был торжественно заложен памятный камень, символизирующий начало строительства федеральной трассы «Таврида». Трасса свяжет Севастополь, Симферополь, Керчь с Керченским мостом и материковой частью Российской Федерации. Ее протяженность составит почти 280 километров.
Руководитель Росавтодора Роман Старовойт, глава Крыма Сергей Аксенов и министр транспорта РФ Максим Соколов приняли участие в церемонии закладного камня.
По словам Аксенова, автодорога «стратегически важна» для республики.
Как ожидается, к концу 2020 года трасса будет полностью построена, уже к концу 2018 года четыре из шести ее участков будут готовы принять транспортный поток с возведенного моста через Керченский пролив.
Напомним, накануне строители Керченского моста смонтировали первые блоки арки судоходного пролета его автодорожной части