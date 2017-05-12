Сирия: Минобороны РФ оценило ситуацию в зонах деэскалации

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Москва, 12 мая. За последние сутки Россия зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии. Обстановка оценивается как стабильная, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

За последние сутки российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии было зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск (пять), Латакия (один), Хама (три). Турецкая часть представительства зафиксирована четыре нарушения в провинциях: Хомс (одно), Дамаск (одно), Дерьа (два).

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия были произведены в районах, которые находятся под контролем запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.