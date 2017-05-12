Сирия сегодня: Асад хочет компенсации, под прицелом ИГИЛ, зоны деэскалации

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Сирия, 12 мая. Сирийский президент Башар Асад уверен, что его страна должна получить компенсацию за разруху и войну. Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает предметного разговора по зонам деэскалации. Курды эвакуируют мирных жителей с территорий, которые находятся под контролем боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Компенсация за войну

Как отметил Асад, требования о компенсации должны иметь адресата. В свою очередь для этого требуются международные юридические институты. По его мнению, Сирия имеет право на многомиллиардную компенсацию за разрушенную войной страну.

При этом Башар Асад обратил внимание на такую тенденцию, при которой отсутствует какое-либо уважение к международному праву, поскольку существуют лишь «институты, управляемые Госдепартаментом Соединенных Штатов». Он подчеркнул, что Сирийская Арабская Республика (САР) на протяжении всей своей истории строилась только руками сирийцев. Асад отметил, что они способны сами восстановить свою страну.

По словам сирийского президента, деньги на восстановление страны постепенно появятся. Например, возвращение вынужденных переселенцев способствует возвращению капитала. Однако, отметил Асад, САР нуждается в деньгах тех стран и политиков, которые поддержали терроризм в Сирии и проливали сирийскую кровь в течение всего кризиса.

Предметный разговор

Как заявил Сергей Лавров, Турция, Иран и Россия в настоящий момент проводят контакты со странами, которые потенциально могут направить своих наблюдателей в так называемые зоны деэскалации на территории САР. Он отметил, что Москва надеется на более предметный разговор по этому вопросу.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для обеспечения функционирования зон деэскалации могут быть привлечены наблюдатели из третьих стран по согласию со всеми заинтересованными сторонами, включая официальный Дамаск. В настоящий момент проводится контакт с потенциальными участниками этого процесса.

Напомним, представители стран-гарантов перемирия в САР (Турция, Иран, Россия) в ходе очередного раунда переговоров урегулирования сирийского кризиса в Астане, которые прошли 3-4 мая, подписали меморандум об организации четырех зон деэскалации на сирийской территории. Они включают провинцию Хама, Латакия, Алеппо и Идлиб, а также определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, провинции Даръа и Кунейтра.

Под прицелом ИГИЛ*

По данным курдских средств массовой информации, бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), которые преимущественно состоят из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, создали безопасный коридор для выхода мирного населения из села к северу от так называемой столицы «Исламского государства»* — города Ракка. За прошедшие сутки ДСС удалось вывести более четырех тысяч мирных жителей, в основном это женщины и дети. Всех спасенных направляют в город Айн-Исса, где располагается лагерь беженцев.

Напомним, что на этой неделе курдские вооруженные формирования возобновили военную операцию «Гнев Евфрата». В ходе нее удалось освободить город Табка от боевиков «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.