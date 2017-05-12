Разлив нефтепродуктов ликвидируют в акватории Малой Невы в Петербурге  

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Санкт-Петербург, 12 мая. В районе Петровской косы в акватории Малой Невы в Петербурге спасатели второй день ведут работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Накануне вечером очевидцы сообщили в МЧС, что в акватории Малой Невы, недалеко от яхт-клуба, маслянистое пятно растеклось на несколько метров.

Спасатели обследовали акваторию в районе Петровской косы и обработали абсорбентом маслянистое пятно размером два на три метра. Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге», до наступления темноты спасатели не успели справиться с разливом нефтепродуктов, работы отложили до утра пятницы.

По предварительным данным, источником разлива нефтепродуктов стала старая баржа, стоящая у берега.