Глава МЭР объяснил, почему рубль может ослабнуть летом

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Москва, 12 мая. Весьма устойчивые позиции курса рубля, которые демонстрирует российская валюта сегодня, могут пошатнуться грядущим летом. По данным Минэкономразвития РФ, это связано с растущими объемами импорта. Об этом глава ведомства Максим Орешкин рассказал в интервью журналистам. По его словам, импорт товаров из дальнего зарубежья растет с начала текущего года.

«Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Минэкономразвития полагает, что в ближайшие летние месяцы российская валюта может ослабнуть, а цена доллара составит 63–64 рубля.