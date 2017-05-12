Глава МЭР объяснил, почему рубль может ослабнуть летом
Москва, 12 мая. Весьма устойчивые позиции курса рубля, которые демонстрирует российская валюта сегодня, могут пошатнуться грядущим летом. По данным Минэкономразвития РФ, это связано с растущими объемами импорта. Об этом глава ведомства Максим Орешкин рассказал в интервью журналистам. По его словам, импорт товаров из дальнего зарубежья растет с начала текущего года.
«Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Минэкономразвития полагает, что в ближайшие летние месяцы российская валюта может ослабнуть, а цена доллара составит 63–64 рубля.