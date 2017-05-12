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Общество
Установлена личность одного из налетчиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

Установлена личность одного из налетчиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

10:23  12 Мая 2017
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Установлена личность одного из налетчиков, напавших на пост ДПС в Ингушетии

Магас, 12 мая. Стало известно имя одного из ликвидированных в Ингушетии бандитов, напавших на пост ДПС в Малгобеке. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, это местный житель Магомед Б. 1988 года рождения.

Преступник разыскивался по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что ночью двое злоумышленников атаковали пост ДПС, в результате чего ранение получил один из полицейских. Нападавших уничтожили ответным огнем.

Алексей Громов
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