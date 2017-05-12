Студент погиб после падения с крыши дома в Липецке

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Липецк, 12 мая. Обстоятельства гибели 19-летнего студента, погибшего после падения с крыши, выясняют следователи в Липецке.Тело погибшего обнаружили рядом с жилым домом на улице Катукова.

Прибывшие криминалисты зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты. По факту гибели молодого человека проводится доследственная проверка. По предварительным данным, парень упал с крыши девятиэтажного дома, где проживал с родителями.

«Незадолго до смерти студент отправил себе sms-сообщение, написав, что его решение – это лучший выход из сложившейся ситуации. По одной из версии, студент мог свести счеты с жизнью из-за неуспеваемости в вузе», — сообщили в СУ СК по Липецкой области.

Следователь опросил родителей студента, сейчас устанавливается круг лиц, с которыми общался погибший.