Три новых эпизода появились в деле руководителя «Крыльев Невы»

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Санкт-Петербург, 12 мая. Скандально известному руководителю АУЦ «Крылья Невы» Андрею Кочарыгину добавили еще три эпизода. Теперь его обвиняют в выдаче липовых свидетельств 73 пилотам коммерческой авиации и авиации общего назначения.

В Московском районном суде Санкт-Петербурга уже более года слушается дело «Крыльев Невы», такая затяжка получилась из-за того, что в ходе слушаний выявилось еще три преступных эпизода. Но дело похоже выходит на финишную прямую — в июне начнутся прения сторон. Вместе с Кочарыгиным на скамью подсудимых попали 10 пилотов, которые, не пройдя должного обучения, купили пилотские свидетельства. При этом трое из них — пилоты коммерческой авиации, то есть люди, занимавшиеся перевозкой пассажиров в авиакомпаниях.

Напомним, в 2013 году сотрудниками Северо-Западного следственного управления на транспорте была вскрыта целая схема покупки пилотами «летных свидетельств» без обучения. «продавцом» оказался авиационный учебный центр «Крылья Невы», а конкретно его руководитель Андрей Кочарыгин. Среди его «клиентов» оказался и КВС Рустем Салихов, в результате неграмотных действий которого в Казани разбился Boeing 737​, погибли 50 человек. За преступную деятельность Кочарыгин может получить до 12 лет лишения свободы.