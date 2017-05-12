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Происшествия
Александр Сергеевич Пушкин спас впавшего в кому петербуржца

Александр Сергеевич Пушкин спас впавшего в кому петербуржца

10:13  12 Мая 2017
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Александр Сергеевич Пушкин спас впавшего в кому петербуржца

Санкт-Петербург, 12 мая. Александр Сергеевич Пушкин помог попасть в больницу отравившему неизвестным веществом мужчине. Пострадавший был госпитализирован в тяжелейшем состоянии, врачи диагностировали у него гипоксическую кому.

Как стало известно ФАН, отравившегося привезли на скорой, которую вызвал неравнодушный прохожий, представившийся Александром Сергеевичем Пушкиным. По его словам, двух сильно храпящих неизвестных мужчин он обнаружил в своем подъезде. При этом никаких следов побоев на их телах он не заметил.

Попытки разбудить приятелей успехом не увенчались, тогда он принял решение обратиться за помощью медиков.
 

Ярослава Замысловатова
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