В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 12 мая. Александр Сергеевич Пушкин помог попасть в больницу отравившему неизвестным веществом мужчине. Пострадавший был госпитализирован в тяжелейшем состоянии, врачи диагностировали у него гипоксическую кому.

Как стало известно ФАН, отравившегося привезли на скорой, которую вызвал неравнодушный прохожий, представившийся Александром Сергеевичем Пушкиным. По его словам, двух сильно храпящих неизвестных мужчин он обнаружил в своем подъезде. При этом никаких следов побоев на их телах он не заметил.

Попытки разбудить приятелей успехом не увенчались, тогда он принял решение обратиться за помощью медиков.

