Жители Алеппо восстанавливают освобожденный от боевиков город

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Алеппо, 12 мая. Улицы крупнейшего города Сирии превратились в строительные площадки.

Городские власти сообщают, что в восстановлении нуждаются не только дома, но и линии электропередач и система канализации. Больше всего в Алеппо не хватает бетона, большинство производств было захвачено боевиками и уничтожено.

Кроме жилых кварталов строителям предстоит восстановить памятники архитектуры старой части города, они входят в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Во время работ инженеры часто наталкиваются на кладку и фундаменты зданий 16-го века. Власти уверены, что привести Алеппо в довоенное состояние сирийцы смогут уже через два года.