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Вопрос выпуска Chevrolet Niva второго поколения пока не решен в Тольятти

Вопрос выпуска Chevrolet Niva второго поколения пока не решен в Тольятти

10:39  12 Мая 2017
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Вопрос выпуска второго поколения Chevrolet Niva пока не решен в Тольятти

Самара, 12 мая. Глава Самарской области Николая Меркушкин сообщил, что средства на выпуск производства внедорожника Chevrolet Niva-2 выделять не собираются.

Как стало известно, АвтоВАЗ пока не нашел финансовых средств для поддержки проекта. Никаких окончательных решений по выделению капиталов на выпуск Chevrolet Niva-2 пока не принято.

Вопрос выпуска второго поколения Chevrolet Niva пока не решен в Тольятти

Губернатор добавил, что сейчас крупнейший российский автоконцерн работает над автомобилем более высокого класса. Именно поэтому с инвестициями возникли некоторые проблемы.

Новая модель Chevrolet Niva была представлена на автомобильном мероприятии в Москве еще три год назад. Однако производство автомобиля пока так и не началось.

#chevrolet niva
Алексей Громов
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