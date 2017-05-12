Сблизились над морем: российский Су-27 пролетел в шести метрах от американского самолета

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Российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии шести метров от самолета-разведчика ВМС США над Черным морем. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских военных.

Так капитан американских ВМС Памела Кунце рассказала о том, что российский истребитель сблизился с американским разведчиком P-8A Poseidon, когда тот выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве. Правда, по словам командира, в этой ситуации не было ничего опасного. Взаимодействие двух самолетов было безопасным и профессиональным. Кунце подчеркнула, что в авиации риски сближения оцениваются не только по расстоянию.

«Опасность инцидента определяет командир судна или пилот самолета на основании множества критериев: скорости, высоты полета, видимости и других», — пояснила она.

Не первая близость

Напомним, что на прошлой неделе в районе Аляски американским военным пришлось поднимать в воздух два F-22 на перехват российских Ту-95 и Су-35. При этом отмечалось, что российские самолеты были не вооружены и находились в международном воздушном пространстве. Пентагон оценил работу российских пилотов как «профессиональную и безопасную».

Российские бомбардировщики появлялись над Аляской и в апреле. Тогда они четыре дня подряд патрулировали этот район, так же, не нарушая воздушное пространство США. Правда, несколько раз оказывались в так называемой в зоне воздушной обороны, в которой американские военные хотели бы получать уведомления о полетах.

А вот случай опасного сближения российского истребителя Су-27 с американским военным самолетом RC-135, который совершал разведывательный полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, произошел 29 апреля. Об этом заявили в Пентагоне.

Тогда российский истребитель приблизился на 30 метров к американскому самолету, а затем выполнил фигуру высшего пилотажа «бочка». Американские военные чиновники США назвали это «небезопасным маневром». В частности, официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что Министерство обороны США обеспокоено действиями российской военной авиации.

Она заявила, что «воздушный перехват» мог привести к печальным последствиям для экипажей обоих самолетов.

А 13 апреля российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и боевой вертолет Ка-27 пролетели над американским эсминцем «Дональд Кук», находившимся в Балтийском море.

Также ранее сообщалось о том, что в конце апреля с помощью одного из мобильных приложений для отслеживания пассажирских лайнеров удалось засечь британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint в небе недалеко от Калининграда.

Летаем по правилам

Российское Министерство обороны подтверждает, что все полеты российские летчики осуществляют в строгом соответствии в международными правилами. Так, над Аляской наша авиация совершает плановые полеты в рамках учений.

«В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35 выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах», — говорится в комментарии на сайте Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летчики дальней авиации постоянно патрулируют акватории над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

Эту же информацию подтверждает Северное командование Вооруженных сил США. Так в ведомстве рассказали, что два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 поднимались на перехват российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Они более получаса сопровождали российские Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону ПВО, которая распространяется на 200 миль от побережья США.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что американские морские и воздушные суда в рабочем порядке встречаются с российскими в международном воздушном пространстве и водах, и большинство подобных встреч носят безопасный и профессиональный характер.

Американские СМИ отмечают, что если подобные ситуации происходили ранее, то после каждого подобного случая американские военные обвиняли российских пилотов в непрофессионализме, даже когда дистанция между самолетами оказывалась значительно больше.